Суспільство

У деокуповані громади Харківщини відправили другий спецвипуск української преси

8 Жовтня 2022 14:32
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харків

Для інформування населення на звільнених з російської окупації територіях області організовано спеціальні випуски газети “Слобідський край”.

Друк та доставку преси вдалося забезпечити спільними зусиллями Міністерства культури та інформаційної політики України, Держкомтелерадіо, «ДАК «Укрвидавполіграфія», Харківської ОВА та міжнародних партнерів, повідомляє ХОВА.

Тираж кожного з випусків – по 20 тисяч екземплярів. Першу партію газет у звільнені громади доставили минулого тижня.

Нагадаємо, з перших днів окупації Харківської області всі українські медіа були під забороною російських загарбників, натомість кремлівська пропаганда нав’язувала свою спотворену реальність. Відтак, очевидці російської окупації були у суцільному невіданні про наслідки злочинів рф.


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