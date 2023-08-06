Політика

У День Повітряних сил Зеленський поїхав до льотчиків

6 Серпня 2023 16:29
читать на русском →
зеленський

Президент України Володимир Зеленський у День Повітряних сил Збройних сил України оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, які перебувають на озброєнні українських захисників неба, поспілкувався з військовими, а також узяв участь у погашенні поштового набору “Винищувачі зла”.

Як повідомляється на сайті президента, глава держави заслухав доповідь про роботу та можливості комплексів Patriot і IRIS-T, які Україна отримала від партнерів.

Зеленський оглянув штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 і МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують. Як зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ці літаки були модернізовані для використання озброєння, що надається партнерами, зокрема ракет класу “повітря – поверхня” ZUNI, ракет Storm Shadow, протирадіолокаційних ракет AGM HARM.

Президенту також продемонстрували роботу переданого Україні Чехією симулятора з підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16.

Військовослужбовці Повітряних сил під час спілкування з главою держави представили йому шолом пілота як символ віри в те, що найближчим часом Україна отримає від партнерів винищувачі F-16. Президент оцінив такий подарунок і наголосив, що працюватиме для отримання Україною винищувачів.

Крім того, Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Повітряних сил Микола Олещук взяли участь у погашенні поштової марки та конверта “Винищувачі зла”, які “Укрпошта” випустила до Дня Повітряних Сил.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Серпня 2023 16:29

У День Повітряних сил Зеленський поїхав до льотчиків
6 Серпня 2023 17:00

Чонгарський міст отримав серйозні пошкодження
6 Серпня 2023 15:49

Надходять повідомлення про обстріл Чонгарського мосту
6 Серпня 2023 14:52

Єрмак розповів, про що домовлялися у Джидді
6 Серпня 2023 14:32

Ігнат пояснив, чому удари по Старокостянтинову не завдають шкоди нашій авіації
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?
усі думки