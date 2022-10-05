Суспільство

У четвер харківські трамваї №8, 27 та 28 тимчасово змінять маршрут руху

5 Жовтня 2022 22:00
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Рух трамваїв по вул. Молочній та пл. Захисників України, від вул. Плеханівської до пр. Героїв Харкова, та по пр. Героїв Харкова, від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова, буде заборонено з 9:00 до 16:00 6 жовтня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

  • №8 (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – Сабурова дача.
  • №8 (частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молодої Гвардії;
  • №27 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Віринська – Семиградський в’їзд – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №28 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – Семиградський в’їзд – вул. Віринська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • № 27, 28 (частина 1, 2): розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – парк Машинобудівників.

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