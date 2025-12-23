У Чернігові російські БпЛА атакували обʼєкт критичної інфраструктури та багатоповерхівку

Увечері, 23 грудня, у Чернігові зафіксували влучання російських безпілотників. Під атакою опинилися обʼєкт критичної інфраструктури та житловий будинок.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Внаслідок удару по обʼєкту критичної інфраструктури виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

За даними АТ “Чернігівобленерго”, внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Чернігівському районі. Через це знеструмлена частина міста Чернігів.

“Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт”, – йдеться в повідомленні.

Пізніше російський БпЛА влучив у житлову дев’ятиповерхівку.

Унаслідок влучання виникла пожежа, вибито вікна. Інформація про постраждалих уточнюється”, – повідомили в Чернігівській МВА.

На місці події працюють екстрені служби, жителів будинку евакуюють.