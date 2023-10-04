Політика

У Брюсселі відбулось засідання Ради Україна-НАТО

4 Жовтня 2023 21:08
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україна, нато

У столиці Бельгії в середу відбулось засідання Ради Україна-НАТО для виконання рішень Вільнюського саміту.

Про це повідомила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише “Європейська правда”

За її словами, на Раді Україна-НАТО українська сторона представила оновлений план політичних, безпекових та оборонних реформ, пов’язаних із оновленою Річною національною програмою – інструментом контролю за відповідністю України членству в Альянсі.

“Країни-члени НАТО зроблять свій внесок у РНП, тож до кінця 2023 року ми маємо розпочати реалізацію заходів, які наблизять нас до членства в НАТО”, – зазначила Стефанішина.

Також, додала віцепрем’єрка, сторони домовилися про “комплексне створення підструктур Ради Україна-НАТО для забезпечення її роботи в цілодобовому режимі”.

Крім того, українська сторона представила пріоритетні проєкти в межах Комплексного пакета допомоги НАТО щодо оперативної сумісності, закупівель, розмінування та соціальної адаптації.

“Деякі члени Альянсу оголосили про додаткові фінансові внески на проєкти КПД”, – оголосила Стефанішина без уточнень.


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