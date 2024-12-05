“Тисячу Зеленського” оформлюють переважно жінки

Українці подали вже понад 5 мільйонів заявок на виплату тисячі гривень за програмою “Зимова єПідтримка”.

За інформацією першої віцепрем’єр-міністерки та міністерки економіки Юлії Свириденко, 66% всіх заявок надійшло від жінок.

У перший день програми через додаток “Дія” було подано 2,5 мільйона заявок. З них понад 1,2 мільйона стосуються виплат на дітей. Цікаво, що лише 34% заявок належать чоловікам.

Юлія Свириденко не висловила припущень щодо причин, чому жінки частіше звертаються за виплатами. Однак раніше в соцмережах поширювалися чутки, що через програму держава намагається виявити чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Крім того, деякі користувачі соцмереж висловлюють занепокоєння з приводу необхідності надання доступу до персональних даних для участі в програмі.