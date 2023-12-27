Політика

Туск вважає, що незабаром блокада українського кордону припиниться

27 Грудня 2023 17:54
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кордон, польща

Уряд Польщі наближається до можливості припинити блокади далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.

Про це повідомдяє “Європейська правда“, Reuters з посиланням на прес-конференцію польського прем’єр-міністра Дональда Туска

“Ми близькі до переконання, що наші дії можуть принести результати, як на переговорах у Києві, так і в Брюсселі (щодо припинення блокади українського кордону)”, – сказав він.

У неділю польські фермери призупинили акцію протесту на одному з прикордонних пунктів, водночас далекобійники продовжують блокувати три інші.

“Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції та зняти блокаду на кордоні”, – наголосив Туск.


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