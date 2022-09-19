Економіка

Турецький банк зупинив використання російської платіжної системи “Мир”

19 Вересня 2022 18:45
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Турецький “Ішбанк” повідомив, що призупинив використання російської платіжної системи “Мир”, передає агентство Reuters.

“Турецький кредитний “Ішбанк” заявив у понеділок, що призупинив використання російської платіжної системи “Світ” після санкцій США проти фізичних та юридичних осіб, які звинувачуються у допомозі Москві в обході фінансових санкцій”, – йдеться у повідомленні агентства.

Раннє видання Financial Times заявило із посиланням на західних чиновників, що США намагаються тиснути на турецькі банки, які підтримують роботу із системою “Мир”.

Видання зазначало, що наразі карти “Мир” підтримують п’ять найбільших банків Туреччини, причому два з них підключилися до системи вже після початку російцського вторгнення в Україну. У США побоюються, що ця співпраця дозволить Росії “ухилитися від західних санкцій” і намагаються впливати на банки.


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