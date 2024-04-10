Тривалість відключень світла у Харкові може зменшитись

Спроможність мереж для подачі електроенергії у Харків вдалося підвищити. Завдяки цьому тривалисть відключень у місті зменшиться у 1,5-2 рази.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі марафону «Єдині новини» увечері 9 квітня.

«Від сьогодні ми дійсно спроможні подати більше електроенергії в місто, і таким чином досить суттєво зменшити тривалість графіків для містян. Говорили про це сьогодні також з нашими колегами з Харківобленерго. Очікуємо, що практично в 1,5-2 рази можна буде зменшити тривалість графіків для жителів міста», – сказав Кудрицький.

За його словами, станом на 9 квітня тривалість перерв у постачанні електрики становила 6-8 годин. Кудрицький запевнив, що найближчим часом вони стануть відчутно меншими й споживачам буде дещо легше переносити цей період відновлення енергосистеми міста.