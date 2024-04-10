Суспільство

Тривалість відключень світла у Харкові може зменшитись

10 Квітня 2024 10:53
читать на русском →
харків
Ілюстративне фото з мережі / Getty Images

Спроможність мереж для подачі електроенергії у Харків вдалося підвищити. Завдяки цьому тривалисть відключень у місті зменшиться у 1,5-2 рази.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі марафону «Єдині новини» увечері 9 квітня.

«Від сьогодні ми дійсно спроможні подати більше електроенергії в місто, і таким чином досить суттєво зменшити тривалість графіків для містян. Говорили про це сьогодні також з нашими колегами з Харківобленерго. Очікуємо, що практично в 1,5-2 рази можна буде зменшити тривалість графіків для жителів міста», – сказав Кудрицький.

За його словами, станом на 9 квітня тривалість перерв у постачанні електрики становила 6-8 годин. Кудрицький запевнив, що найближчим часом вони стануть відчутно меншими й споживачам буде дещо легше переносити цей період відновлення енергосистеми міста.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Квітня 2024 11:39

Зеленський назвав слова Трампа щодо здачі територій РФ для припинення війни примітивними
10 Квітня 2024 11:19

Удар по Костянтинівці 9 квітня: під завалами житлового будинку шукають маму з дитиною
10 Квітня 2024 10:53

Тривалість відключень світла у Харкові може зменшитись
10 Квітня 2024 10:34

СБУ затримала колишнього “регіонала” Лук’янова
10 Квітня 2024 09:37

Внаслідок нічної атаки РФ пошкоджена підстанція Укренерго
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
усі думки