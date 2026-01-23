Тристоронні переговори в ОАЕ: Зеленський заявив, що ключовим питанням стане Донбас

На тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією в Абу-Дабі основну увагу приділять питанню Донбасу. Перемовини триватимуть два дні — 23 і 24 січня.

Про це пише hromadske.

Ключову тему переговорів, які стартують сьогодні, президент України Володимир Зеленський озвучив під час спілкування з журналістами. За його словами, питання Донбасу обговорюватимуть у форматі бачення трьох сторін під час зустрічей в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Зеленський зазначив, що перебуває на постійному зв’язку з керівником української переговорної групи Рустемом Умєровим, який інформуватиме його про перебіг переговорів і можливі домовленості. Президент додав, що українська сторона ділитиметься інформацією про результати консультацій.

Дводенні переговори між представниками України, США та Росії стартують 23 січня в Абу-Дабі. Перед цим Сполучені Штати провели окремі двосторонні консультації з Києвом і Москвою. У Кремлі повідомляли, що під час розмов з американською стороною Путін знову озвучив претензії щодо українських територій, а також порушив питання використання заморожених у США російських активів для “відновлення” окупованих земель.