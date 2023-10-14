Три збірні достроково вийшли до фінальної частини Євро-2024

Вигравши свої матчі напередодні, Франція, Бельгія та Португалія першими достроково вийшли на Євро-2024.

Континентальний форум улітку наступного року прийматиме Німеччина, тому Бундестім має пряму путівку на мундіаль на правах господаря турніру.

У п’ятницю Франція обіграла Нідерланди на полі суперника 2:1, Бельгія також на виїзді була сильнішою за Австрію 3:2, нарешті, Португалія у себе вдома обіграла словаків 3:2.

У суботу, 14 жовтня, відбудеться матч відбіркового турніру чемпіонату Європи 2024 між національними збірними України та Північної Македонії. Команди зустрінуться на стадіоні “Epet Arena” у Празі (Чехія). Початок поєдинку – о 16:00 за київським часом. Трансляція на “Суспільному”.