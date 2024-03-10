Три найбільших джекпоти в казино в історії були виграні з 2011 по 2015 роки

Великі виграші в казино — явище доволі регулярне. Іноді це дійсно чималі, хоча й не рекордні суми. Зараз навіть виграш мільйона доларів вже не виглядає чимось незвичайним. Ставки зростають, а разом з ними зростають і виграші. Але чи цікавилися ви найбільшими виграшами в історії казино? Ми поцікавилися й виявили дещо неочікуване — всі найбільші виграші були отримані гравцями у період з 2011 по 2015 роки.

2011 рік

Цього року звичайний студент з Норвегії вирішив зіграти в казино, навіть не маючи особливої віри в успіх. Він грав онлайн в автомат Mega Fortune, використавши фріспіни. Тобто навіть не витратив власних коштів, але виграв 36 крон. Ці гроші він поставив на наступний спін і неочікувано виграв колосальну суму — 11 мільйонів євро. Це яскравий приклад того, що навіть використовуючи бездепозитні бонуси, можна отримати виграш. Тому гравцям точно варто ними скористатися за можливості.

2013 рік

Дуже показово, що наступний великий виграш також був отриманий в автоматі Mega Fortune. Однак цього разу гравець все ж ставив власні гроші, хоча й дуже небагато. Чоловік з Фінляндії, ім’я якого не розголошується, поставив на спін всього 25 центів. І йому неабияк пощастило. Адже за четвертак він зірвав один з найбільших джекпотів в історії азартних ігор — 17 861 800 євро.

2015 рік

Саме цього року було зірвано найбільший станом на сьогодні джекпот в історії — 17 879 645 євро. Отримав його звичайний солдат з Великобританії, який витратив у слоті 30 фунтів стерлінгів і грав всього 7 хвилин. Один зі спінів виявився надзвичайно щасливим — гравець забезпечив грошима себе та свою сім’ю на все життя.

Чому ці виграші дуже показові?

Найважливіше, що нам доводять ці три виграші, — частіше за все найбільші джекпоти отримують люди, які в принципі грають доволі рідко й не ставлять великих сум. А дехто взагалі не ставить власних коштів, але при цьому отримує багатомільйонні виграші. Це вкотре доводить, що немає різниці, скільки часу ви проводите у грі, які стратегії використовуєте та які робите ставки. Все залежить виключно від везіння — не більше й не менше.

Подібні історії справді надихають. Однак завжди варто пам’ятати найголовніше: азартні ігри — це в першу чергу розвага, а не джерело прибутку чи альтернатива роботі. Комусь дійсно щастить, комусь — ні. Неможливо передбачити, у який час, на якому слоті та з якою ставкою шанси на виграш будуть більшими. А якщо вам хтось доводить протилежне, значить, вас просто намагаються ввести в оману.