Троє неповнолітніх вирішили заробити на ухилянтах, але щось пішло не так

В ході проведення оперативних заходів військовослужбовці оперативного підрозділу Чернівецького загону здобули інформацію про підготовку порушення державного кордону групою осіб.

Як було встановлено, п’ятеро чоловіків через месенджер домовились із головним організатором схеми про переправлення до Румунії за грошову винагороду від 6 до 7 тисяч євро з кожного.

У визначений час четверо помічників організатора зустріли «клієнтів» на двох автомобілях. Схему спланували таку: двоє везуть до певного місця, а ще двоє потім ведуть до лінії державного кордону.

Як повідомили в ДПСУ, під час затримання порушники намагались втекти, однак їм це не вдалося. За результатами подальшої перевірки прикордонники з’ясували, що двом провідникам лише по 15 років, а ще одному, який був за кермом одного з автомобілів, 17 років.

Неповнолітніх порушників передано батькам. Стосовно повнолітнього провідника до правоохоронних органів направлені повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та статтею 304 Кримінального кодексу України «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».