Трасу М-03 Київ-Харків в районі Валок нарешті відремонтують

Кабінет Міністрів України спрямував кошти на ремонт важливих транспортних сполучень Харківщини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“В цілому Кабмін виділив 17,1 млрд грн, у межах цієї суми передбачена підтримка й нашої області!”, – написав він у Telegram.

Синєгубов нагадав, що керівництво області неодноразово зверталося щодо ремонту ключових евакуаційних шляхів, в тому числі й ділянки дороги М-03 Київ-Харків в районі населеного пункту Валки.

“Дякую Прем‘єр-міністру України Денису Шмигалю та Кабінету Міністрів в цілому за увагу до фронтової Харківщини”, – додав Синєгубов.