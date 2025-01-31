Транспортерні стрічки від Торгового дому “Галпідшипник”

Транспортерна або конвеєрна стрічка є робочим елементом стрічкового конвеєра, який забезпечує переміщення твердих та сипучих вантажів у горизонтальній або похилій площині всередині цеху або між різними виробничими ділянками. Транспортерна стрічка застосовується на промислових та гірничодобувних об’єктах, в енергетиці, комунальному та сільському господарстві, на підприємствах харчової та обробної галузей. Використання конвеєрних стрічок дозволяє скоротити час та витрати на переміщення вантажів, звільнити цінні людські ресурси для виконання інших завдань.

Основні типи конвеєрних стрічок

Головними параметрами вибору конвеєрних стрічок є технічні характеристики конвеєра, умови експлуатації, розмір та матеріал виготовлення. Транспортерна стрічка може мати одношарову та багатошарову структуру. Для виготовлення основи найчастіше застосовуються полівінілхлорид, поліуретан, тканина та фетр, а зовнішній шар може бути виготовлений з ПВХ, поліестеру та бавовни, поліуретану, тканини та фетру. Для забезпечення додаткової жорсткості у структурі стрічки можуть використовуватись металева армована сітка, латунні троси та текстильні нитки.

Основними типами конвеєрних стрічок є:

легкі стрічки – з ПВХ та поліуретану;

важкі гумові стрічки;

модульні стрічки;

теплостійкі стрічки;

стрічки із харчовим допуском;

стрічки з антистатичними характеристиками.

Конвеєрні стрічки від Торгового дому «Галпідшипник»

Торговий дім “Галпідшипник” – провідний постачальник технічної продукції на ринку України з широкою мережею представництв у всіх регіонах країни. Ми пропонуємо своїм клієнтам конвеєрні стрічки всесвітньовідомих торгових марок Ammeraal Beltech, Sampla Belting, Esbelt, Uni Chains та Volta Belting.

Спеціально для вас ми запустили власний виробничий цех, який виконує роботи по порізці та з’єднанню транспортерних стрічок потрібної довжини. Найсучасніше обладнання та досвідчені фахівці дають нам змогу з гарантією якості здійснювати

порізку конвеєрної стрічки;

механічне з’єднання та з’єднання методом гарячої спайки;

нанесення на стрічку направляючих елементів.

Крім того, в наших представництвах в місті Львів та Київ ви можете замовити послугу мобільного сервісного центру по монтажу, технічному обслуговуванню та ремонту стрічок на об’єкті замовника.