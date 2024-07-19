Політика

Трамп згадав про війну в Україні
19 Липня 2024 07:30
читать на русском →
Дональд Трамп / AP

На з’їзді республіканців під час промови кандидат у президенти США Дональд Трамп згадав Україну та пообіцяв змінити ситуацію.

Про це пише Голос Америки.

“Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом”.

Він також згадав війну на Близькому Сході та “конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією”.

Трамп застеріг, що Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.

“Ця зброя є знищувальною. Настав час змін”, – сказав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
19 Липня 2024 12:55

Ще 12 українських дітей повернулись з окупації 
19 Липня 2024 11:55

У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ 
19 Липня 2024 11:12

У світі стався масштабний технологічний збій
19 Липня 2024 10:18

В системі “Нової пошти”стався технічний збій у обслуговування клієнтів 
19 Липня 2024 09:02

Удар по Чугуєву: кількість поранених зросла до дев’яти
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки