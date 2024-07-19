Трамп згадав про війну в Україні

На з’їзді республіканців під час промови кандидат у президенти США Дональд Трамп згадав Україну та пообіцяв змінити ситуацію.

Про це пише Голос Америки.

“Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом”.

Він також згадав війну на Близькому Сході та “конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією”.

Трамп застеріг, що Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.

“Ця зброя є знищувальною. Настав час змін”, – сказав він.