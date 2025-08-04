        Політика

        Трамп вважає, що Індія фінансує війну РФ проти України, закуповуючи у неї нафту

        Федір Олексієв
        4 Серпня 2025 12:08
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        Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді та російський лідер Володимир Путін / Фото: Reuters
        Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді та російський лідер Володимир Путін / Фото: Reuters

        Заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер звинуватив Індію в тому, що вона фактично фінансує війну РФ проти України, коли купує нафту.

        “Трамп дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну шляхом закупівлі нафти у Росії”, — заявив Міллер.

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        “Люди були б шоковані, дізнавшись, що Індія практично зрівнялася з Китаєм за обсягами закупівель російської нафти. Це вражаючий факт”, — додав він.

        Як зазначає Reuters, коментар Міллера став одним з найрізкіших критичних висловлювань на адресу Індії з боку адміністрації Трампа.

        Посольство Індії у Вашингтоні не відповіло на запит журналістів про коментар.


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