Трамп пообіцяв депортувати гаїтян зі Спрінгфілда за поїдання домашніх тварин

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв провести масову депортацію гаїтянських іммігрантів з міста Спрінгфілд у штаті Огайо, хоча більшість з них перебувають у Сполучених Штатах легально, передає Reuters.

Місто на кілька днів опинилося в центрі виру соціальних мереж після того, як праві агітатори вхопилися за неправдиві заяви про те, що прибулі з Гаїті їдять домашніх тварин.

“Ми проведемо велику депортацію зі Спрінгфілда, штат Огайо”, – заявив Трамп на прес-конференції на своєму гольф-курорті поблизу Лос-Анджелеса.

Більшість з 15 000 гаїтян у Спрінгфілді перебувають там легально. Давня обіцянка Трампа провести масові депортації зазвичай стосується тих, хто перебуває в країні нелегально.

Втім, Трамп не повторив твердження, яке він зробив під час президентських дебатів у вівторок з демократом Камалою Гарріс про те, що іммігранти їдять собак і котів – зауваження, яке було широко висміяне.

Найбільший брехун сучасної Америки Дональд Трамп непогано співає!😂 pic.twitter.com/ixLEmUsu8h — Igor Kondratiuk (@IgorVKondratiuk) September 13, 2024

Дві початкові школи були евакуйовані, а одна середня школа в Спрінгфілді була закрита в п’ятницю після того, як другий день поспіль на адресу громади надходили анонімні погрози про замінування, повідомляє ABC News.

У Білому домі президент Джо Байден закликав припинити напади на гаїтянську громаду.

«Це просто неправильно. Цьому немає місця в Америці. Це має припинитися – те, що він робить. Це має припинитися», – сказав Байден.

У червні адміністрація Байдена продовжила тимчасовий захищений статус для сотень тисяч гаїтян у США – десятирічну програму, яка захищає легальних іммігрантів від депортації і дає їм дозвіл на роботу. Бандитські війни на Гаїті призвели до переміщення понад півмільйона людей, і майже п’ять мільйонів стикаються з гострою нестачею продовольства.

Трамп назвав напруженість у Спрінгфілді ще одним прикладом необхідності жорсткої імміграційної політики. Наплив гаїтян стимулював економіку, але також спричинив навантаження на соціальні служби.

«Я розлючений тим, що нелегальні гаїтянські мігранти захопили Спрінгфілд, штат Огайо. Ви бачите цей безлад, чи не так?» заявив Трамп на мітингу в Лас-Вегасі пізніше в п’ятницю.

«Я розлючений тим, що молодих американських дівчат ґвалтують і вбивають жорстокі іноземці-злочинці, які потрапляють в нашу країну дуже легко, але дуже нелегально», – додав він пізніше у своїй промові.

Лідери гаїтянської громади по всій території США заявили, що висловлювання кандидата від республіканців можуть поставити під загрозу життя людей і ще більше розпалити напруженість у Спрінгфілді.

«Нам потрібна допомога, а не ненависть», – заявив мер Спрінгфілда Роб Ру в інтерв’ю ABC News.

Міська влада заявляє, що не отримувала достовірних повідомлень про те, що хтось їсть домашніх тварин. Карен Грейвс, прес-секретар міста, сказала, що їй нічого не відомо про нещодавні злочини на ґрунті ненависті, спрямовані проти жителів Гаїті, але деякі з них стали жертвами «випадкових злочинів», таких як крадіжка майна.