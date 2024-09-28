Жертвою удару в Козачій Лопані став суддя Верховного Суду України

Як повідомлялося, сьогодні у Козачій Лопані під Харковом російський дрон влучив у цивільну автівку: загинув чоловік, ще три жінки дістали поранень.

За даними слідства, 28 вересня ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль «Mitsubishi Lancer» у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ. 61-річний водій загинув на місці.

“Жертвою цинічного удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям”, – повідомили в обласній прокуратурі.

Також наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.