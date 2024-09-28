Кримінал

На Рівненщині у блокпост врізалася вантажівка: загинув поліцейський
28 Вересня 2024 13:17
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На Рівненщині, під час несення служби на блокпосту, загинув поліцейський Сергій Трум, за життя ще одного правоохоронця борются лікарі, повідомили в Нацполіції.

“Сьогодні у блокпост, на якому несли службу поліцейські та військові, на швидкості врізалася вантажівка. Травми, які отримав Сергій Трум, виявилися смертельними. За життя його колеги, а також співробітника ВСП нині борються лікарі”, – йдеться у повідомленні.

Декілька днів тому Сергію Труму виповнилось 40. Без батька залишився 16-річний син / Фото НПУ

За інформацією слідства, у блокпост врізалася автоцицстерна.

“Автопригода сталася сьогодні, 28 вересня, близько 08:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин. Попередньо слідством встановлено, що водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей”, – повідомили в поліції.

Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду — тверезий. Через шоковий стан пояснити поки нічого не може.

Наслідки ДТП на Рівненщині, в якій загинув поліцейський / Фото Нацполіція

Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.

Цистерна була наповнена газом, на щастя, вона не розгерметизувалась.


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На Рівненщині у блокпост врізалася вантажівка: загинув поліцейський
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