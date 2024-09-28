Раптово помер головний штурман Тихоокеанського флоту

Головний штурман Тихоокеанського флоту помер сьогодні під час марафону «Мости Владивостока», повідомляють місцеві ЗМІ.

Капітан 1-го рангу Євген Вітютнєв відчув себе погано під час забігу і зійшов з дистанції. Йому терміново знадобилася допомога медиків. Однак відкачати чоловіка не вдалося – Вітютнєв помер у віці 41 рік.

Факт смерті підтвердили в МОЗ Примор’я, проте її причина поки що не називається. Повідомляється, що перед стартом учасники марафону проходили медкомісію.

Місцеві ЗМІ пишуть, що, судячи з усього, трагедія сталася на спуску з вул. Окатової в бік «Радіоприладу», недалеко від старту на 5 км. Перед Окатовою йде затяжний підйом – одна з найскладніших ділянок марафону. Багато хто не витримує його і переходить на крок.