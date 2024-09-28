У Сумах вже 9 загиблих

Кількість загиблих від ранкового ворожого удару по медичним закладам Сум збільшилась. Наразі встановлено, що загинуло 9 людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

За даними слідства, 28 вересня 2024 року близько 07:35 окупанти завдали авіаударів БпЛА типу «Шахед» по медичному закладу в м. Суми.

На момент вибухів у лікарні знаходилось 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки ворога 1 людина загинула та 10 травмовано.

Близько 08:25, коли на місці події рятувальники та поліцейські надавали допомогу та евакуйовували хворих, ворог наніс ще один авіаудар.

Через повторний обстріл загинуло 8 людей, у тому числі співробітник поліції, ще 1 поліцейський отримав поранення.