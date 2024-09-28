19-річний український голкіпер успішно пройшов перегляд у “Челсі”

Голкіпер збірної України U-20 Владислав Крапивцов успішно пройшов перегляд у лондонському “Челсі”.

Як пише Футбол 24, 19-річний воротар зумів зарекомендувати себе в лондонському клубі й сторони вже перейшли до узгодження умов співпраці. Якщо згоди вдасться досягнути, українець стане одним із голкіперів молодіжної команди “Челсі”.

Нагадаємо, Владислав – вихованець “Дніпра”. Минулого сезону 19-річний воротар виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1, зігравши 25 матчів у чемпіонаті U-19. Після зняття СК Дніпро-1 з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента і нині перебуває без команди.

Окрім «Челсі», до Крапивцова виявляли інтерес англійські «Халл Сіті» та «Сандерленд».