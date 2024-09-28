У Коломні вбили керівника Центру безпілотної авіації

27 вересня 2024 року у місті Коломна Московської області знищено полковника російської окупаційної армії Коломєйцева Алєксєя Владіміровіча.
За інформацією ГУР Міноборони України, 51-річний Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони рф, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема «шахедів», а також персоналу з обслуги БПЛА.
“Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення росії та здійснення воєнних злочинів проти України”, – зазначили в ГУР.