Трамп погрожує РФ “серйозними наслідками”, якщо Путін не погодиться на припинення вогню

Росія зіткнеться з “серйозними наслідками”, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню за підсумками зустрічі на Алясці .

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час візиту до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді.

Якщо зустріч буде успішною, Трамп розраховує, що він, Путін і Володимир Зеленський незабаром проведуть спільні переговори.

Також Трамп визнав, що йому поки не вдалось змусити очільника Росії Путіна припинити війну проти України.

“Я думаю, відповідь, скоріше “ні”. У мене з ним були хороші розмови, ми добре говорили. А потім я повертався додому і бачив, як обстрілювали лікарню чи будинок для людей похилого віку. Але я буду дуже радий якщо переконаю його зупинити цю війну”, — сказав Трамп.