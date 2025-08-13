        Політика

        Трамп погрожує РФ “серйозними наслідками”, якщо Путін не погодиться на припинення вогню

        Федір Олексієв
        13 Серпня 2025 19:43
        читать на русском →
        Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS
        Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS

        Росія зіткнеться з “серйозними наслідками”, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню за підсумками зустрічі на Алясці .

        Про це заявив президент США Дональд Трамп під час візиту до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді.

        Реклама
        Реклама

        Якщо зустріч буде успішною, Трамп розраховує, що він, Путін і Володимир Зеленський незабаром проведуть спільні переговори.

        Також Трамп визнав, що йому поки не вдалось змусити очільника Росії Путіна припинити війну проти України.

        “Я думаю, відповідь, скоріше “ні”. У мене з ним були хороші розмови, ми добре говорили. А потім я повертався додому і бачив, як обстрілювали лікарню чи будинок для людей похилого віку. Але я буду дуже радий якщо переконаю його зупинити цю війну”, — сказав Трамп.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини