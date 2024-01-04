Політика

Трамп оскаржує рішення про виключення з виборчих бюлетенів

4 Січня 2024 07:29
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трамп, вибори

Експрезидент США Дональд Трамп офіційно звернувся до Верховного суду США з проханням скасувати рішення Верховного суду штату Колорадо, який виключив його з виборчих бюлетенів штату на виборах 2024 року. 

Таке рішення суд ухвалив відповідно до конституційного положення, що забороняє балотуватися особам, які брали участь у заколотах. Як передає CNN, команда Трампа стверджує, що питання участі у виборах має вирішуватися Конгресом, а не штатами, і Верховний суд Колорадо нібито припустився помилки, коли постановив, що 6 січня 2021 року стався заколот і що Трамп брав у ньому участь.

Раніше провідний представник виборчої комісії штату Колорадо дав зрозуміти, що ім’я Трампа буде включено до бюлетеня штату для прамеріз, якщо тільки Верховний суд США не вирішить інакше.

Праймеріз у штаті призначені на вівторок 5 березня.

Верховний суд Колорадо у грудні чотирма голосами проти трьох, постановив, що Трамп за Конституцією не має права балотуватися у 2024 році, оскільки 14-а поправка до Конституції, що забороняє займати посади заколотникам, поширюється на його поводження 6 січня 2021 року, коли група прихильників експрезидента намагалася штурмувати Капітолій.

Хоча рішення суду Колорадо стосується лише цього штату, рішення Верховного Суду США могло б врегулювати це питання для всієї країни.

Таким чином, Верховний суд США має визначити, чи може Трамп як провідний кандидат у президенти від Республіканської партії бути позбавлений права обіймати державні посади, оскільки суди штатів і представники виборчих комісій дійшли різних висновків по всій країні.

Минулого тижня держсекретар штату Мен також усунув Трампа від участі в праймеріз цього штату, і команда колишнього президента оскаржила це рішення в суді штату.

Також очікується рішення Верховного суду штату Орегон щодо допуску Трампа до первинних та загальних виборів.


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