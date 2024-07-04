Кримінал

СБУ затримала мешканку Черкас за передачу ФСБ координатів об’єктів ЗСУ
4 Липня 2024 09:34
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сбу, фсб, Черкаси
Суд над зловмисницею / Черкаська обласна прокуратура

До довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна засудив Соснівський райсуд місцеву жительку м. Черкаси, яка передавала ФСБ координати військових об’єктів.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Жінку визнали винною за ч. 2 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, виправдовування російської агресії проти України, вчинені повторно).

Прокурори у суді довели, що упродовж лютого 2023 року жінка здійснювала підривну діяльність проти України на користь держави-агресора. Вона виконувала завдання представників російської спецслужби. Передавала ФСБ інформацію і точні координати військових об’єктів у м. Черкаси та Черкаській області.

Також засуджена у соціальних мережах активно виправдовувала вторгнення Росії в Україну, захоплювалася російськими солдатами і “вагнерівцями”.

У квітні 2023 року черкащанку затримали.

Під час слідчих дій у неї виявили відео “групи Вагнера” із вбитими військовими ЗСУ, чорнові записи на підтвердження співпраці з ФСБ, списки пропагандистських YouTube-каналів та ще низку доказів протиправної діяльності.

У прокуратурі підкреслили, що ці злочини жінка вчинила у період іспитового строку, адже у 2022 році вона була засуджена за заперечення збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників, а також колабораційну діяльність.

“Вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває передбачений законом строк на його апеляційне оскарження сторонами кримінального провадження”, − підсумували у прокуратурі.


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