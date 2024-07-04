Байден заявив, що не зніматиме свою кандидатуру з виборів 

Під час телефонної розмови зі співробітниками своєї виборчої кампанії президент США пообіцяв залишитися в президентських перегонах.

Про це пише Reuters з посиланням на поінформованих осіб.

Байден відповів на дзвінок стурбованим членам своєї передвиборчої команди і сказав їм, що нікуди не збирається йти.

“Я балотуюся”, – сказав Байден, додавши, що він залишається лідером Демократичної партії і його ніхто не витісняє з перегонів проти республіканця Дональда Трампа, повідомило одне з джерел.

Він також зустрінеться з губернаторами-демократами в середу ввечері (за місцевим часом – ред.), щоб запевнити їх, що він готовий до роботи після невдалого виступу на дебатах, коли він бурмотів собі під ніс, іноді втрачав хід думок, а в якийсь момент заговорив про перемогу над Medicare. Деякі губернатори будуть присутні віртуально.

Відповідаючи в середу на запитання, чи розглядає Байден можливість відставки, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр сказала, що ні: “Абсолютно ні”.

Невдовзі після її виступу два загальнонаціональних опитування показали, що шанси Байдена проти Трампа, який під час дебатів виголошував низку заїжджених брехливих тез, погіршилися після дебатів.

Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%.