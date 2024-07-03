Політика

США виділяють Україні новий оборонний пакет
3 Липня 2024 21:14
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зброя, сша
Ілюстративне фото / defense.gov

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. До нового пакету увійдуть боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, ракетні системи та інше.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.

Цей пакет став сьомим після того, як у липні президент США Джо Байден підписав закон про допомогу Україні на 61 мільярд доларів.

До пакета також увійшли кошти, за які Міністерство оборони США закупить ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста.

UPD 21:33 На сайті Міністерства оборони США з’явилася детальніша інформація про пакет допомоги. Він включає:

  • ракети для систем ППО HAWK;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 81-мм мінометні міни;
  • ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • тактичні транспортні засоби для буксирування та транспортування обладнання;
  • тактичні аеронавігаційні системи та обладнання для підтримки авіації;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове і допоміжне обладнання.

“Крім того, Міністерство оборони оголошує про значний пакет ракет-перехоплювачів ППО, використовуючи кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні на суму приблизно 2,2 мільярда доларів. Ці кошти підуть на закупівлю для України перехоплювачів систем ППО Patriot і NASAMS”, – йдеться в повідомленні Пентагону.


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