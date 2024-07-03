Суспільство

Через Резерв+ оновили свої дані вже 2 мільйони громадян
3 Липня 2024 20:22
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мобілізація
Ілюстративне зображення Міноборони України

З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок Резерв+, його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 мільйони громадян.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає пресслужба Міноборони.

“Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів”, — розповіла Черногоренко.

В МОЗ зазначили, що Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК та СП.


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