Політика

Трамп обрав посла США в ООН
11 Листопада 2024 19:38
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сша, трамп
Еліз Стефанік / Фото з відкритих джерел

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду посла США в ООН — ним стане Еліз Стефанік. Вона не завжди підтримувала допомогу Україні.

Про це пише CNN.

Про свій вибір Трамп повідомив CNN, зазначивши: “Для мене честь запропонувати Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН. Вона — надзвичайно сильний, витривалий і розумний борець”, — заявив він журналістам.

Еліз Стефанік є конгресвумен з Нью-Йорка та обіймає четверте місце за впливовістю серед республіканців у Палаті представників. Вона активно працювала над збором коштів для Республіканської партії.

Стефанік підтримувала Трампа під час процедури імпічменту у 2019 році та виступала на його захист після поразки на президентських виборах у 2020 році. Зокрема, вона виступала проти визнання перемоги Джо Байдена, заявляючи про можливі фальсифікації.

За даними коаліції “Республіканці за Україну”, рівень підтримки Стефанік щодо допомоги Україні вважається низьким. Вона голосувала за Закон про дозвіл на національну оборону, який передбачав скасування допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, а у 2024 році також проголосувала проти Закону про додаткові асигнування для України.


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