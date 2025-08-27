Трамп нібито переконав Орбана припинити блокувати вступ України до ЄС, — Politico 

Президент США Дональд Трамп переконав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти заперечення щодо вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Реклама

Реклама

Орбан раніше заблокував відкриття переговорних кластерів для України, чим загальмував процес вступу країни до ЄС. Це рішення також вплинуло на Молдову, яка мала почати переговори одночасно з Україною.

У ЄС навіть розглядали варіант відокремити процеси вступу двох країн, адже угорський прем’єр не висував претензій до Молдови. Проте такий сценарій міг зашкодити Україні.

Дипломати, з якими спілкувалося видання, висловили сподівання, що нинішній “глухий кут” вдасться подолати вже найближчими місяцями завдяки міжнародному тиску на Будапешт.