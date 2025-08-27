Трамп нібито переконав Орбана припинити блокувати вступ України до ЄС, — Politico 

Президент США Дональд Трамп переконав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти заперечення щодо вступу України до Євросоюзу.
Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.
Орбан раніше заблокував відкриття переговорних кластерів для України, чим загальмував процес вступу країни до ЄС. Це рішення також вплинуло на Молдову, яка мала почати переговори одночасно з Україною.
У ЄС навіть розглядали варіант відокремити процеси вступу двох країн, адже угорський прем’єр не висував претензій до Молдови. Проте такий сценарій міг зашкодити Україні.
Дипломати, з якими спілкувалося видання, висловили сподівання, що нинішній “глухий кут” вдасться подолати вже найближчими місяцями завдяки міжнародному тиску на Будапешт.