Трамп і Байден пройшли праймериз

Колишній президент США Дональд Трамп від Республіканської партії та Джо Байден, чинний президент США від Демократичної партії, набрали необхідну кількість голосів для офіційного висування на вибори-2024 від своїх партій.

Про це пишуть CNN та Reuters.

Байдену для перемоги потрібно було 1968 голосів делегатів, і він подолав це число сьогодні, 13 березня, коли почали надходити результати передвиборів у Джорджії.

За кілька годин Трамп отримав 1215 голосів делегатів, необхідних для висунення його кандидатом у президенти від Республіканської партії, у чотирьох штатах — це Джорджія, Гаваї, Міссісіпі та Вашингтон.

Цей результат, пояснює Reuters, був по суті визначений після того, як остання суперниця Трампа за номінацію Ніккі Гейлі завершила свою президентську кампанію, коли Трамп виграв 14 із 15 первинних виборів у «супервівторок».

Перемога Байдена в Демократичній партії була очевидною, оскільки чинного президента здебільшого гарантовано висувають на другий термін.

Це будуть перші з 1956 року вибори у США, де зіткнуться опоненти попередніх виборів. Востаннє таке було, коли президент-республіканець Двайт Ейзенгауер удруге переміг Адлая Стівенсона від Демократичної партії.