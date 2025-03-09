Суспільство

Трамп дується на Британію через зустріч Зеленського і короля Чарльза
9 Березня 2025 13:23
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Під час робочого візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ. 2 березня 2025 / Фото Офіс президента
Під час робочого візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ. 2 березня 2025 / Фото Офіс президента

Дональд Трамп «охолонув» до Британії після того, як король Чарльз прийняв Володимира Зеленського в Сандрінгемі, стверджують дипломатичні джерела у Вашингтоні, на які посилається Daily Mail.

Соратники президента США дали зрозуміти британським офіційним особам, що фотографії короля з українським лідером змусили його відчути себе «менш особливим» щодо запрошення монарха здійснити державний візит до Великої Британії.

У відповідь британці заявили, що для уряду було б недоречно «вказувати» королю не зустрічатися з паном Зеленським.

Король зустрівся із Зеленським минулої неділі, всього через кілька днів після того, як сер Кір Стармер вручив Трампу запрошення від Чарльза прилетіти до Лондона з офіційним візитом.

Відкритий прояв солідарності відбувся одразу після сварки в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом, в якій президент США об’єднався з віце-президентом Джей-Ді Венсом, щоб вилаяти його за нібито брак поваги та вдячності за американську допомогу.

Потім, у понеділок, Чарльз також вітав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в Сандрінгемі – в той час, коли пан Трюдо оговтується від оголошення Трампа про 25-відсоткові тарифи на імпорт з його країни.

Вчора ввечері в уряді Британії заявили, що «не визнають» заяв про те, що Трамп дується через ці зустрічі, але добре обізнане джерело повідомило: «Після Сандрінгема у Вашингтоні справді стало трохи прохолодніше. Ми сказали їм, що король сам приймає рішення про те, з ким зустрічатися».


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