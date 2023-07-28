Представляємо вашій увазі аналіз зимового зразка шин Toyo Observe Garit GSi5, включно з порівняльним випробуванням цього виду гуми з порівнянними варіантами зимових шин.

Автошиною Toyo Observe Garit GSi5 – це екземпляр японської якості, що володіє унікальним візерунком протектора. Даний продукт придбав репутацію серед автомобілістів завдяки чудовому поєднанню ціни та якості.

Основні технічні параметри шини

Зимові автошини Toyo прикрашені яскраво вираженим візерунком протектора, що нагадує у своїй формі ялинку. З точки зору безпеки і керованості, ця японська модель є лідером серед шин, призначених для експлуатації без використання металевих шипів. Вони демонструють відмінну продуктивність на сухій або вологій поверхні, а також на сніжному покритті.

Відмітна особливість шин Toyo криється в їхніх властивостях адгезії. Малюнок протектора цих шин прорізаний з високою точністю, що забезпечує їхню кращу керованість порівняно з іншими безшиповими конкурентами. Шини оснащені центральним ребром жорсткості, що забезпечує найкращу керованість автомобіля на крижаних і засніжених дорогах. Модель включає в себе великі бічні блоки і має чудову висоту протектора, що досягає 8 міліметрів.

Блок колеса оцифрований на всі 360 градусів для максимальної зносостійкості. Таким чином, незалежно від того, куди рухається автомобіль, шини Toyo забезпечують оптимальне керування і безпеку. Центральне ребро жорсткості також оцифроване вздовж усього периметра і складається з двох половин, з’єднаних в один замок.

Шини демонструють відмінні властивості під час їзди в засніжену погоду завдяки міжблоковим канавкам, глибина яких становить оптимальні 3 міліметри. Це дає змогу шинам самостійно очищатися від снігу, забезпечуючи відмінну прохідність.

На ожеледиці шини Toyo Observe Garit GSi5 забезпечують прийнятне керування, однак під час гальмування можуть виникати певні складнощі. На відміну від шипованих шин, японська гума має найбільший гальмівний шлях. Шини міцні та мають високу зносостійкість, завдяки м’якості гуми в центральній частині шини.

Ці шини можна придбати в більшості магазинів, оскільки вони довгий час залишаються затребуваними. Ціна зазвичай коливається в діапазоні від 4500 до 5500 гривень. Шини відносяться до класу А і відмінно справляються із зимовими погодними умовами.

Оцінка Ефективності Toyo Observe Garit GSi5

Дослідження показали, що автомобільні шини Toyo ефективно демонструють себе під час активації гальмівної системи і під час прискорення на засніженій поверхні та бетонних покриттях, займаючи впевнене становище, яке перевершує середньостатистичний рівень. Вершина оціночного списку все ще далека, але позицію шин у середньому діапазоні ніхто не здатний змінити. Проблема з гальмівною системою на крижаній поверхні була виявлена миттєво, оскільки відсутність шипування стає очевидною. Шини на цьому показнику замикають список, поступаючись абсолютно всім суперникам.

Однією з ключових переваг шин Toyo є їхня здатність до експлуатації не тільки в зимовий період, а й під час весняних місяців. Ці покришки адаптовані до вологого і сухого асфальту, але така експлуатація супроводжується прискореним зносом гуми. За нормального використання, пробіг покришок становить 40-45 тисяч кілометрів, після чого їхній стан стає непридатним.

Висновки

Підсумкові результати оцінки дозволили виявити такі переваги даних шин:

Безпека;

Низький ступінь зносу гуми;

Чудова керованість на бетонному покритті, бруду і снігу;

Якісна збірка і склад.

Шини демонструють відмінні характеристики на дорозі, забезпечуючи автомобілю високу керованість. З японськими покришками немає необхідності боятися нерівностей, бруду і несприятливих погодних умов. Однак є одна серйозна проблема, на яку слід звернути увагу: недостатня ефективність гальмівної системи на льоду. Гальмівний шлях у автомобілів з японськими шинами збільшується, але відгуки про Toyo Observe Garit GSI5 в основному позитивні.