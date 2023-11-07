Політика

Топпосадовці США закликали Конгрес виділити для України майже 12 млрд доларів

7 Листопада 2023 18:59
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сша, допомога

Американські топпосадовці звернулися до Конгресу із закликом виділити 11,8 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки для України.

Про це мовиться у листі державного секретаря Ентоні Блінкена, глави Пентагону Ллойда Остіна, міністерки фінансів Джен Єллен та директорки Агентства США з міжнародного розвитку Саманти Пауер до законодавців.

Як зазначається, топпосадовці адміністрації Джо Байдена пояснюють, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов’язана з успіхами на полі бою, “забезпечуючи функціонування уряду та економіки й дозволяючи зосередити свої ресурси на обороні”.

Водночас вказується, що сума відповідної підтримки менша, ніж виділена в 2023 році — 14,4 мільярда доларів, у зв’язку з “інвестиціями США в успіх України та роботі із залучення допомоги від інших країн”.

“11,8 мільярда доларів — мінімальна сума, необхідна для покриття базових потреб України, і хоча Канада та держави ЄС надають більшу підтримку, якщо рахувати у відсотках від ВВП, цих та інших джерел недостатньо, аби покрити дефіцит українського бюджету”, — підкреслили Блінкен, Остін, Єллен і Пауер.

Окремо топпосадовці наголосили на підзвітності й контролю за тим, як витрачаються кошти на бюджетну підтримку України, а також те, що вони підштовхують Київ до реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією.


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