Спеціаліст з виготовлення самогонних апаратів компанії UTEXO Віталій розповідає у статті, які самогонні апарати краще вибирати.

Самогонні апарати (дистилятори) — це чудова альтернатива магазинній горілці. Такі системи користуються великим попитом для справжніх цінителів якісного натурального продукту.

Горілка із магазину нерідко буває підробною і викликає сильні отруєння, а домашній продукт буде повністю натуральним. Самогон власного виробництва часто використовується для виготовлення різноманітних лікарських настоянок і наливок.

Щоб отримати якісний самогон, необхідно використовувати гарну сировину і перевірену технологію. Це можливо забезпечити лише при використанні кращих самогонних апаратів від виробника, як UTEXO.

Джерело: autoclav.com.ua

Топ самогонних апаратів під проточну воду:

Домовичок-1. Багатофункціональний дистилятор, який дозволяє отримати: воду дистильовану, високоякісний спирт-ректифікат (96 градусів) або самогон високої очищення (50 градусів). Головна особливість цього апарату в тому, що для нього не потрібно ніяких додаткових насадок і доповнень. Система дуже проста у використанні, дозволяє економно використовувати воду. Домовичок-7. Робота апарату виконується на основі конденсаційних камер. Вони дозволяють ефективно відокремлювати спирт від сивушних масел. Апарт також дозволяє виготовляти 3 види продуктів: очищений самогон, дистильовану воду та спирт-ректифікат. Домовичок-3. Компактна недорога модель для домашнього використання з продуктивністю – 1,3 л/год. Дозволяє виготовляти дистильовану воду та самогон. Оптимальний варіант для тих, кому не потрібна велика кількість готового продукту. Домовичок-3+Скороварка. Швидкість перегонки така ж, як і в попередній моделі. Апарат удосконалений скороваркою на 9 л.

Який найкращий самогонний апарат для дому?

Для домашнього використання слід обирати апарат, який буде відповідати вашим потребам:

Оптимальний за вартістю.

Розмірами, які дозволять його розмістити на вашій кухні.

Відповідним рівнем очищення.

Кількістю функцій.

Різноманітними кінцевими продуктами: дистильована вода, самогон або спирт.

Можливість доповнювати іншими елементами та удосконалювати апарат.

Швидкість перегонки залежно від необхідного об’єму готової продукції.

На сайті виробника UTEHO представлена велика кількість моделей з різними можливостями за низькими цінами.

В асортименті представлено 3 категорії самогонних апаратів:

Під проточну воду — насадки.

Дистилятори для непроточної води.

Ректифікаційні колони (професійні).

Топ-6 моделей за популярністю:

Домовичок-1. Недорогий компактний апарат зі швидкістю перегонки: 1,3 л/год − для дистильованої води, 2л/год − для первинної перегонки браги, 4 л/год − для повторної перегонки браги, 1,5 л/год − для спирту-ректифікату. Ціна: 3500 грн. Ця модель дозволяє отримувати не лише очищену воду та самогон, а і спирт ректифікат − 96 градусів.

Джерело: autoclav.com.ua

Домовичок-3. Спрощений компактний варіант для виготовлення самогону та дистильованої води. Швидкість перегонки 1,3 л/год − для дистильованої води, 1,3 л/год − для первинної перегонки браги, 2,6 л/год − для повторної перегонки. Вартість: 2000 грн.

Оптимальний варіант для виготовлення домашніх настоянок в невеликій кількості.

Джерело: autoclav.com.ua

2. Домовичок-8. Швидкість перегонки складає: 2,5 л/год − для дистильованої води, 2,5 л/год − для первинної перегонки браги, 4 л/год − для повторної перегонки. Вартість: 3000 грн.

Джерело: autoclav.com.ua

3. Домовичок-8+Скороварка. Перегонка виконується з такою ж швидкістю, як і в попередній моделі. Головний плюс цієї моделі в додатковій функції у вигляді скороварки на 10 л. Дозволяє виготовляти дистильовану воду та самогон. Вартість: 4500 грн.

Джерело: autoclav.com.ua

4. Аквастрім-36 електро. Професійний апарат для виготовлення спирту. Модель з якісної нержавіючої сталі та електричним нагрівом. Холодильник для конденсату на 36 літрів, зручний кран для зливу готового продукту, дозволяє встановлювати додатково ще одну перегонну колону. Ціна: 21 000 грн. Досить габаритний варіант і підійде далеко не для всіх кухонь. Тому варто враховувати можливість його установки перед покупкою.

Джерело: autoclav.com.ua

5. Автоклав А16+Домовичок-3. Універсальна багатофункціональна конструкція, яка має компактні розміри і чудово підходить саме для домашнього використання. Поєднання з автоклавом дозволяє одночасно виготовляти самогон та стерилізувати продукти або консервацію. Ціна: 7600 грн.

Джерело: autoclav.com.ua

Сучасний самогонний апарат: якi в нього особливості

Сучасний самогонний апарат (дистилятор) — це обладнання для виготовлення в домашніх умовах якісного натурального продукту: дистильованої води, самогону або спирту.

Обладнання для виготовлення самогону існує давно і пройшло дуже багато вдосконалень. Спочатку самогонні апарати мали вигляд глиняних глечиків з декількома трубками із металу. Пізніше з’явилися конструкції з міді або нержавійки − алькітара та аламбік. Найстаріший апарат було знайдено в Болгарії в 19 столітті до нашої ери.

Конструкція сучасних моделей включає:

Котел або перегінний куб, в який заливається брага для перегонки.

Паровідвід або змійовик, який потрібен для того, щоб перетворювати конденсаційний пар в рідину.

Дефлегматор (зустрічається не на всіх моделях) або сухопарник. Розташовується за перегінним кубом і використовується для очищення самогону від домішок та сивушних масел.

Джерело: autoclav.com.ua

Самогонні апарати сьогодні пропонують багато виробників. Проте варто обирати апарати з офіційною гарантією на обладнання. Найкращий вітчизняний виробник сучасних самогонних апаратів − UTEHO. Тут представлена велика кількість самих популярних моделей:

Під проточну воду: Домовичок-1, Домовичок-3, Домовичок-7, Домовичок-8. Під непроточну воду: Аквастрім-24 газ/електро, Аквастрім-36 газ/електро, Аквастрім-50 газ/електро. Додаткові елементі: перегонні куби різної ємності, регулятори потужності. Моделі з додатковим функціоналом: зі скороваркою, з автоклавом та відпарювачем.

Всі моделі мають гарантію від виробника.