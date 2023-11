Топ 5 провайдерів казино ігор для онлайн слотів в Україні

Захоплююча дія онлайн слотів — це захоплюючий досвід, який люблять гравці казино. Цей захоплюючий стиль гри в казино став найпоширенішим у всьому світі, і мільйони крутять барабани щодня. В Україні онлайн слоти зазвичай називають pokies, і місцеві жителі їх люблять. У цій статті ми розглянемо найкращі онлайн казино України на dro-brand.com.ua цього року.

Постачальники програмного забезпечення, які залишили український ринок

У 2021 році два найпопулярніших постачальники ігор перестали надавати гравцям з України доступ до свого контенту. Це Relax Gaming і Quickspin.

Обидві ігрові студії відомі тим, що створюють покійні ігри, улюблені багатьма. Їхня різноманітність ігор включала такі популярні назви, як Sticky Bandits 1 & 2, Sakura Fortune, Money Train 1 & 2 та інші захоплюючі варіанти. Багато українців, які грають в онлайн слоти, можуть чухати голову, дивуючись, чому їхні улюблені слоти більше не доступні в лобі казино.

Ця новина неприємна для любителів ігор і означає, що гравцям в Україні доведеться шукати інших постачальників програмного забезпечення для казино, щоб знайти найкращі альтернативи. Ми переглянули найкращі онлайн казино в Україні, щоб визначити, які постачальники ігор представлені найбільше. І які компанії виробляють корисні ігри, які пропонують найкращий досвід слотів для українських геймерів у 2021 році.

5 найкращих ігрових студій для онлайн слотів в України

Betsoft Gaming

Betsoft є одним із провідних постачальників у створенні індивідуальних 3D-анімаційних і кінематографічних відеослотів для онлайн-казино. Їхня різноманітність ігор містить назви на всі теми та дає гравцям у покій шанс пограти в одні з найкрутіших ігор на ринку.

Betsoft має ліцензію на Кюрасао, Мальту та Румунію та пропонує ігри гравцям з більшості країн світу, включаючи Україну. Компанія процвітає та отримала багато визнань, у тому числі багато нагород 5-зіркового постачальника ігрових автоматів року.

Деякі цікаві особливості Betsoft pokies включають високий ВПГ, у більшості ігор в середньому близько 94%. Кожен слот заснований на унікальній темі та має кілька способів виграти гроші. Ви можете насолоджуватися різноманітними бонусними функціями та величезними джекпотами на певних заголовках. Ці слоти також пропонують величезний потенціал виграшу, оскільки титули, такі як Mr. Macau, забезпечують максимальний виграш у 4338 разів за обертання.

Усі онлайн слоти Betsoft перевірені GLI та Quinnell. Ці незалежні компанії проводять тести, щоб переконатися, що кожне обертання ігрового автомата є випадковим. Ці сертифікати доводять, що бренд є чесним і піклується про ігровий досвід кожного гравця.

У 2023 році Betsoft пропонує понад 200 слотів у всій своїй колекції! Деякі з їхніх найкращих ігор, у які можна грати онлайн з України, включають 4 Seasons, A Christmas Carol, Alkemors Tower, Bamboo Rush, Caishens Arrival, Charms and Clovers, Chilli Pop, Gladiator, Gold Canyon, Good Girl Bad Girl, Heist, Gears Of Time, Monster Pop і Mr. Macau.

BGaming

BGaming – це ігрова студія з Мальти, заснована у 2008 році. Бренд зібрав вражаючу колекцію з понад 50 ігор онлайн-казино, включаючи Baccarat, Blackjack, Dice, Plinko та онлайн-ігри.

BGaming з’явився в багатьох відомих українських онлайн казино завдяки їх інтеграції з платформою SoftSwiss. Сотні ігрових сайтів пов’язані з цією платформою інтеграції ігор, і у 2023 році багато українців використовують її, щоб щодня грати в слоти BGaming.

Гравці можуть розраховувати на широкий вибір мобільних ігор із веселими темами та унікальними способами виграти гроші. Теми та стиль ігор різноманітні, і більшість назв засновані на класичних схемах слотів, знайомих багатьом.

Вони пропонують найновішу технологію онлайн-слотів із такими іграми, як Dig Dig Digger, які забезпечують чудову цінність із ВПГ 95,5% і неймовірним максимальним виграшем до 5500x! Багато онлайн казино в Україні містять Bgaming poki у верхній частині лобі, і це не дарма. Українці люблять грати в ці ігри, і багато з них нагадують популярні офлайн слоти, в які вони грають локально.

Система RNG усіх BGaming перевірена iTechLabs і BMM. Ці тести гарантують, що кожна гра є випадковою та безпечною для клієнтів. У 2021 році компанія має понад 70 доступних ігор для казино. Деякі з їхніх найпопулярніших слотів: Aztec Magic, Avalon The Lost Kingdom, Bob’s Coffee Shop, Book Of Pyramids, Deep Sea, Fire Lightning, Lucky Lady Moon і West Town.

Booongo

Booongo, мабуть, знайоме ім’я, якщо ви регулярно граєте в ігрові автомати. Ігрова студія була заснована у 2015 році та має ліцензію на Кюрасао. У них є велика команда з 50+ співробітників, які люблять ігрові автомати та спеціалізуються на розробці 2D та 3D відеослотів.

Бренд має багато популярних слотів на азійську тематику, які добре сприймаються українцями, і це допомогло компанії зберегти сильну присутність у найкращих онлайн казино України. Booongo pokies розроблено з використанням найновішого кодування JavaScript і HTML5. Це означає, що всі їхні ігри оптимізовані для мобільних пристроїв і чудово працюють на будь-якому пристрої.

Схема гри буде приємною для українців, багато хто дотримується традиційного набору барабанів 5×3. Booongo робить свої ігри унікальними завдяки високим максимальним виграшам, хорошим ставкам повернення гравцям і унікальним системам призових джекпотів. У багатьох іграх є «Hold & Win», стиль онлайн джекпоту, як-от офлайн слоти з використанням системи Lightning Link.

Нещодавно, у липні 2023 року, відомий ігровий агрегатор казино SoftSwiss досяг угоди щодо інтеграції Booongo слотів на своїй платформі. Це означає, що більше гравців у всьому світі відчують унікальні слоти бренду завдяки глобальному охопленню мережі Soft Swiss.

Угода додасть до платформи понад 45 слотів Booongo. Окрім підвищення популярності бренду, це партнерство також означає, що гравці криптовалюти тепер можуть грати в ігрові автомати Booongo, оскільки SoftSwiss підтримує понад 40 типів криптовалют!

Одні з найкращих слотів Booongo у 2023 році: Buddha Fortune Hold and Win, Scarab Boost Hold and Win, 15 Dragon Pearls, Book Of Sun: Multi Chance, Great Panda, Hit The Gold, Wolf Saga та Wukong.

iSoftBet

iSoftBet — студія ігор для казино в Лондоні, Велика Британія. Гральна компанія має широку діяльність, у якій працює понад 200 людей. Їхня досвідчена команда розробляє найновіші онлайн-казино та ігрові автомати для онлайн-ігор. Ігри iSoftbet сертифіковані та ліцензовані на більш ніж 18 ринках світу, включаючи Кюрасао, Грецію, Мальту, Румунію та Великобританію.

Цей бренд має одне з найвражаючих онлайн-портфоліо ігор. Містить понад 150 ігор казино, які вони створили, і ще 8000 доступних завдяки їх вдосконаленій платформі агрегації ігор. Це зробило їх одним із провідних постачальників ігор у світі iGaming і співпрацює з такими провідними компаніями, як Ainsworth, EGT, Playson, Pragmatic Play і Scientific Games.

Слоти Isoftbet популярні серед гравців в Україні, які користуються ексклюзивними титулами, з шаленим потенціалом виграшу, високою волатильністю та розважальними бонусними раундами.

Багато нових ігор від цього бренду оснащено системою барабанів BTG Megaways під торговою маркою. Це надає грі мінливий набір барабанів із понад 117 000 способами виграшу та слотів, як-от Aztec Gold, які мають величезний максимальний виграш до 19 200 разів більшої ставки.

Деякі популярні онлайн слоти від iSoftbet: 3888 Ways Of The Dragon, Aztec Gold Megaways, Book Of Immortals, Cash Camel, Diamond Wild, Dragon Match Megaways, Egyptian King, Euphoria, Fu Fortunes, Hot Shots, Jackpot Rango, Lucky Dragon і Moriarty Мегастради.

Yggdrasil Gaming

Yggdrasil Gaming — це особливий бренд, назва якого виглядає майже як орфографічна помилка. Насправді воно походить зі скандинавської міфології та належить до гігантського ясена, який охоплює землю.

Ця мальтійська ігрова студія була одним із провідних постачальників ігор для казино для українців у 2023 році. У багатьох найкращих онлайн-казино є різноманітні слоти, у яких доступно понад 80 ігор.

Yggdrasil було засновано у 2013 році та має ліцензії на Гібралтарі, Мальті, Румунії, Швеції та Великобританії. Вони отримали багато галузевих нагород, як-от «Постачальник ігрового програмного забезпечення року», «Новатор року» та «Постачальник слотів року».

Слоти від Yggdrasil пропонують значний потенціал виграшу для гравців. Більшість ігор мають спеціальний дизайн барабанів, як-от GigaBlox, який пропонує інший досвід, ніж класичні слоти. Ці ігри пропонують більше ліній виплат і способів виграти. Якщо ви любите ганятися за великими виграшами, то вам сподобаються їхні бонуси, з титулами, які пропонують виграти до 70 000 разів вашу ставку, а високий RTP досягає 96,2%.

Деякі з найкращих слотів на Yggdrasil, в які можна грати в Україні, включають Azgard, Big Blox, Drawrf Mine, Easter Island, Football Glory, Gargoyle Infinity Reels, Gem Rocks, Hades Gigablox, Hyber Burst, Jungle Books, Nikola Tesla’s Incredible Machine, Penguin City, і Vikings Go Bezerk.

Висновок

Хоча прикро, що Relax Gaming і Quickspin покинули українську сцену, чудово знати, що є ще багато чудових варіантів. Усі найкращі постачальники програмного забезпечення для казино в Україні унікальні. Якщо вам подобається грати в онлайн ігри, ви можете перевірити кожну ігрову студію, щоб дізнатися, який бренд має найкращі для вас.