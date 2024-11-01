Лавров зустрівся з головою МЗС КНДР

1 листопада в Москві зустрілись міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та голова МЗС Північної Кореї Чо Сон Хуі.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерка КНДР заявила, що її країна підтримуватиме Росію до перемоги над Україною.

“На самому початку спеціальної військової операції (так у РФ називають повномасштабну війну проти України — ред.) шановний товариш президент Державної ради Кім Чен Ин віддав нам наказ непохитно і потужно підтримувати і допомагати російській армії і російському народу в їхній священній війні”, — сказала урядовиця.

Представниця Пхеньяна додала, що дружні відносини між країнами “пройшли складний шлях” і на сьогодні, завдяки главі КНДР Кім Чен Ину та лідеру Кремля Володимирові Путіну “вийшли на новий рівень непереможного військового товаришування, а також стратегічних відносин зі 100-річною перспективою”.

Чо Сон Хуі не сумнівається, що керівництвом Путіна російські армія і народ досягнуть перемоги “у боротьбі за захист суверенних прав та інтересів безпеки своєї держави”. Вона запевнила, що північна Корея буде “твердо стояти поруч” з РФ.

Сергій Лавров подякував країні-партнеру “за принципову позицію” щодо війни проти України.

“Ми глибоко вдячні нашим корейським друзям за їхню принципову позицію щодо подій, які зараз розгортаються в Україні в результаті політики Заходу, спрямованої на просування НАТО на схід і заохочення відверто расистського режиму, на знищення всього російського в галузі освіти, культури і навіть побуту. Нещодавно вони навіть законодавчо заборонили канонічну Українську православну Церкву”, — сказав він.

За совами Лаврова, двосторонні відносини між Росією та КНДР за останні кілька років вийшли на “безпрецедентно високий рівень” завдяки роботі Путіна та Кім Чен Ина.

“Налагоджено дуже тісні контакти між військовими двох країн і за лінією служб безпеки. Це також дозволяє нам практично розв’язувати значущі і важливі завдання для безпеки наших і ваших громадян”, — додав керівник російської дипустанови.