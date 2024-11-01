Політика

Влада Китаю не бачить загрози у двосторонніх відносинах РФ і КНДР
1 Листопада 2024 14:36
читать на русском →
китай, кндр, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Китаї назвали військові відносини КНДР та РФ “виключно справою цих двох країн”, додавши, що не вбачають в цьому загрози.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу, передає Укрінформ.

“Росія та Північна Корея є двома незалежними і суверенними державами, тому розвиток їхніх двосторонніх відносин є виключно справою цих двох країн”, – сказав він.

Водночас речник дипломатичного відомства Китаю зазначив, що Пекіну невідомі подробиці двосторонніх обмінів та співробітництва РФ і КНДР.

“Позиція Китаю щодо врегулювання “української кризи” (так у КНР називають війну РФ проти України, – ред.) залишається незмінною і полягає у відданості якнайшвидшій деескалації та політичному врегулюванню розбіжностей”, – додав речник.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Листопада 2024 16:08

В “Укренерго” заявили, що наразі немає потреби запроваджувати графіки відключення світла
1 Листопада 2024 15:10

Лавров зустрівся з головою МЗС КНДР
1 Листопада 2024 13:58

Полковник медслужби фіктивно працевлаштував свою дружину до ЗСУ з виплатою “бойових”
1 Листопада 2024 13:26

Росіяни втратили бомбардувальник Су-34
1 Листопада 2024 13:07

Міністр охорони здоров’я розповів деталі реформи МСЕК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки