Влада Китаю не бачить загрози у двосторонніх відносинах РФ і КНДР

У Китаї назвали військові відносини КНДР та РФ “виключно справою цих двох країн”, додавши, що не вбачають в цьому загрози.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу, передає Укрінформ.

“Росія та Північна Корея є двома незалежними і суверенними державами, тому розвиток їхніх двосторонніх відносин є виключно справою цих двох країн”, – сказав він.

Водночас речник дипломатичного відомства Китаю зазначив, що Пекіну невідомі подробиці двосторонніх обмінів та співробітництва РФ і КНДР.

“Позиція Китаю щодо врегулювання “української кризи” (так у КНР називають війну РФ проти України, – ред.) залишається незмінною і полягає у відданості якнайшвидшій деескалації та політичному врегулюванню розбіжностей”, – додав речник.