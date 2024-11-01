Суспільство

Сили оборони уразили скупчення росіян на Запоріжжі за допомогою касетних боєприпасів (відео)
1 Листопада 2024 14:17
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війна
Ворожа піхота у об'єктиві аеророзвідки групи “SkyForce” 108-ї бригади ТрО / Кадр з відео

Нещодавно аеророзвідка групи “SkyForce” 108-ї бригади ТрО виявила масове перекидання противника з застосуванням двох “Газелей” та близько 40 осіб окупантів.

Як зазначили у бригаді, це дозволило відпрацювати по ворогу реактивною системою “Himars” та 155 калібром, уламково-фугасними й касетними снарядами. 

“Результат – пряме влучання в одну з вантажівок та до 10 підтверджених поранених та вбитих серед особового складу окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє моніторингова спільнота КіберБорошно, вразили ворожу піхоту у Запорізькій області в районі населеного пункту Івана Франка.


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