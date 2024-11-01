Кримінал

На Черкащині чоловік “вибивав” гроші з дружини зниклого військового
1 Листопада 2024 13:19
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Затримання рекетира / Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали рекетира, який “вибивав” гроші з дружини безвісти зниклого воїна та погрожував вбити їхню дитину.

Про це повідомили у Службі безпеки.

“За результатами комплексних заходів затримано 28-річного рекетира з Черкащини, який обіцяв повернення українських воїнів з полону в обмін на фінансову винагороду”, – йдеться у повідомленні.

Чоловік із погрозами вимагав 200 тис. грн у дружини військового ЗСУ, котрий зник безвісти під час боїв на Покровському напрямку.

Спочатку зловмисник вигадав історію про те, що нібито чоловік потерпілої перебуває в полоні і для його повернення додому потрібно заплатити гроші.

Перебуваючи у вразливому стані, жінка кількома траншами перерахувала молодику понад 160 тис. грн.

Коли у неї виникли сумніви щодо подальшого перерахування суми, фігурант почав погрожувати їй.

Зокрема, рекетир повідомив, що може вбити жінку разом з чоловіком і їхньою дитиною.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій, а також банківські картки, куди надходили гроші від потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.


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