ТОП-5 продуктів для домашнього догляду за обличчям

Якщо ви хочете мати чисту, гарну й сяючу шкіру, вам необхідно впровадити у свій режим дня якісний догляд за обличчям із використанням дієвої й безпечної косметики. В цьому матеріалі розповідаємо про ефективну українську натуральну косметику ТМ BOGIKA.

Екологічно чиста косметика від українського виробника

Український бренд BOGIKA пропонує новий рівень догляду для тих, хто бажає розкрити свій природний потенціал без зайвих експериментів зі шкірою. Всі продукти компанії виробляються з високоефективних новітніх компонентів з усього світу, які поєднані в дієві формули професійними технологами. Це натуральна косметика з клінічно доведеною ефективністю, яка не тестується на тваринах і не містить агресивних речовин.

Натуральна косметика для догляду за обличчям у домашніх умовах

Базовий домашній догляд передбачає декілька етапів: демакіяж, очищення шкіри обличчя, тонізація та зволоження. Для кожного з етапів передбачено певний косметичний продукт. Правильно підібраний базовий догляд дозволяє підтримувати шкіру здоровою й гарною, однак також не варто забувати про додаткові засоби, за допомогою якого можна досягти набагато більшого ефекту. Це, зокрема, використання сироваток, пілінгів для обличчя та масок.

ТМ BOGIKA пропонує широкий асортимент косметичних продуктів для домашнього догляду:

Тоніки. Квіткові тоніки для обличчя й тонери з церамідами та центелою для всіх типів шкіри забезпечують глибоке зволоження, а також вирівнюють і висвітлюють тон обличчя, заспокоюють і знімають подразнення шкіри та вирівнюють кислотно-лужний баланс. Пілінги для обличчя. Ензимні пілінги для обличчя м’яко відлущують ороговілі частинки шкіри, очищають і звужують пори, допомагають боротися з пігментацією й забезпечують миттєвий ефект чистої та сяючої шкіри. Сироватки. Це серуми або ж сироватки для обличчя з вітаміном С та гіалуроновою кислотою, з пребіотиками, а також SOS-серум. Залежно від складу вони вирівнюють тон шкіри, інтенсивно її зволожують, відновлюють імунітет шкіри й нормалізують роботу сальних залоз, а також усувають недоліки й борються з висипаннями та чорними цятками. Креми. Заспокійливі, зволожувальні живильні й антивікові креми для обличчя залежно від призначення знімають подразнення та почервоніння, забезпечують глибоке зволоження й живлення шкіри обличчя, усувають пігментацію, ознаки старіння й виснаження, а також створюють миттєвий ефект ліфтингу. Маски. В асортименті косметичні маски для обличчя з концентрованим вітаміном С, альгінатні та детокс-маски. Залежно від призначення вони висвітлюють і вирівнюють тон шкіри, зволожують, борються з чорними цятками, забезпечують матувальний ефект, омолодження й експрес-ліфтинг.

Окрім цього, ТМ BOGIKA пропонує засоби для зняття демакіяжу, які прибирають навіть водостійкий макіяж без пересушування шкіри й зайвого тертя, а також м’які пінки для делікатного вмивання обличчя. Також радимо звернути увагу на набори для догляду за обличчям, які забезпечують комплексний домашній догляд за шкірою.

Ваша краса заслуговує на найкраще — вибирайте натуральний догляд з BOGIKA!