ТОП-5 ознак, що  сальники клапанів потребують заміни

Багато автомобілів, особливо з віком, стикаються з проблемо перерозходу масла. З часом це явище тільки посилюється. Й дуже лякає автовласників. Але не варто відразу бігти робити капітальний ремонт. Можлива причина – зношені сальники клапанів. Тому варто вчасно розпізнати всі ознаки проблеми, щоб зекономити час та гроші.

ТОП-5 симптомів зношування сальників клапанів

Збільшення витрат пального

Зношені сальники клапанів можуть стати причиною проникнення моторної оливи у камеру згоряння. Це порушує правильне змішування палива та повітря, що негативно впливає на ефективність згоряння і збільшує витрати пального. Найчастіше це відбувається непомітно, але на довгі дистанції збільшення витрати стає значним.

Дим з вихлопної труби

Синій або сіруватий дим із вихлопної труби є класичною ознакою того, що моторна олива згоряє разом із паливом. Це трапляється, коли сальники клапанів перестають утримувати оливу у потрібних межах, і вона потрапляє у камеру згоряння. Найбільш помітно це явище на холодному двигуні після тривалої стоянки.

Неправильна робота двигуна

Зношені сальники клапанів можуть стати причиною нерівномірної роботи двигуна. Коли олива потрапляє у камеру згоряння, це змінює процес спалювання палива. Проблема стає особливо помітною під час запуску холодного двигуна – мотор може “трястися”, оберти плавають, реакція на педаль газу стає відчутно запізнілою.

Стукіт клапанів

Ще однією ознакою проблем із сальниками клапанів є характерний стукіт клапанів під час роботи двигуна. Це виникає через втрату герметичності сальників, що призводить до зниження рівня моторної оливи в головці блоку циліндрів. Недостатнє змащування спричиняє підвищене тертя між компонентами клапанної системи, що і викликає характерні звуки стукоту.

Падіння компресії

Олива, що потрапляє в камеру згоряння, може порушувати герметичність і знижувати компресію. Це впливає на потужність двигуна – автомобіль втрачає тягу, і водієві важче досягти необхідної швидкості. Особливо при підйомах або різкому прискоренні.

Що робити в разі зносу сальника клапанів

Якщо ви помітили хоча б одну з вищезгаданих ознак, необхідно якомога швидше звернутися до кваліфікованого механіка. Заміну сальників клапанів здійснюють під час капітального ремонту головки блоку циліндрів, оскільки це потребує розбирання верхньої частини двигуна.

Важливо не затягувати з ремонтом, зношені сальники:

дубіють,

тріскаються,

перетворюються в пластилін.

А занадто м’які сальники під дією мастила та температури розчиняються. Що спричиняє більш серйозні проблеми:

пошкодження каталізатора;

зношення компонентів двигуна.

Зношування сальників клапанів – це серйозна проблема, яку не варто ігнорувати. При перших ознаках проблеми, відразу їдьте до майстра. А якщо вже їх потрібно замінювати, то підбирайте деталі в перевіреному онлайн-каталозі автозапчастин https://avtoto.com.ua/ua/dvigun/prokladki-salniki-i-uschilnennja/salnik-klapana/, щоб бути впевненим в якості ремонту.