Тіла “вагнерівців” вивозять з України цивільними фурами

ПВК “Вагнера” перевозить тіла загиблих найманців за допомогою звичайних далекобійників, повідомляють «Обережно. Новини».

Видання зазначає, що на профільних ресурсах подібні замовлення з’являються практично кожен день і розбирають їх досить швидко.

Наприклад, журналісти розкопали таке замовлення: Потрібно перевезти «вантаж 200» вагою шість тонн і об’ємом 82 кубометри з Ростова-на-Дону до Балашихи під Москвою. Вантаж упакований в «суцільнометалеву оболонку», замовник готовий заплатити 60 тисяч рублів «готівкою та без торгу».

Замовлення залишила ростовська фірма «Дісавтотранс», яка займається вантажоперевезеннями. Серед вимог до перевізника зазначено також наявність холодильної камери. Вантаж відправляють без супроводу, але видають усі необхідні документи з моргу.