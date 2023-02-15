The Washington Post: Санкції не зупинили Росію, але її становище виглядає жалюгідно

Через рік після російського вторгнення в Україну західні санкції завдали глибокої шкоди російській економіці та збройним силам, викликали тертя між елітами, але не настільки, щоб змінити розрахунки Путіна та припинити війну.

Про це пише The Washington Post.

Західні країни запровадили цілу низку санкцій і торгових обмежень, спрямованих на те, щоб підірвати фінанси Росії, ізолювати її економіку та зробити ізгоями еліту, яка підтримує Путіна.

Незважаючи на деяку економічну слабкість, Росія виявилася більш стійкою, ніж багато хто очікував, завдяки експорту нафти і газу, спритному маневруванням центрального банку та недавньому пожвавленню торгівлі з Китаєм та іншими країнами.

Проте становище Росії починає виглядати жалюгидним, оскільки західні країни запроваджують дедалі жорсткіші обмеження на російський експорт енергоносіїв.

З початку грудня нові обмеження на експорт нафти з Росії сприяли збільшенню дефіциту бюджету країни, що змусило Кремль вжити екстрених заходів щодо збільшення доходів та сприяло падінню курсу рубля на 19%.

Економісти кажуть, що це чинитиме ще більший тиск на рубль. Хоча санкції створили проблеми для Росії, вони ще не похитнули режиму настільки, щоб він упав, і не втримали Путіна від фінансування його війни в Україні.