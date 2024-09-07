The Times: Іран відправляє в Росію понад 200 балістичних ракет.

Росія отримала з Ірану партію з більш ніж 200 балістичних ракет – це значна ескалація підтримки Тегераном загарбницької війни Росії в Україні, пише The Times.

Розвіддані вказують на поставку ракет Fath-300, які можуть досягати цілей на відстані до 70 миль. Російський корабель доставив ракети в середу в невідомий порт у Каспійському морі, повідомило українське військове джерело.

Джерело британського видання назвало цю зброю «переломним моментом» для росіян, оскільки вона розширить можливості Москви щодо нанесення ударів по українських об’єктах з великих відстаней.

За словами джерела, це ще раз підтверджує необхідність того, щоб Україна могла стріляти із західної зброї великої дальності – наприклад, британських ракет Storm Shadow – по ключових цілях на території Росії.

Західні чиновники раніше бачили розвіддані, що вказують на угоду між двома країнами про постачання зброї. Країни НАТО застерегли Іран від відправки балістичних ракет до Росії.

Очікується, що Іран продовжить постачання зброї в Росію, незважаючи на ризик введення нових західних санкцій.

Старший науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики Фарзін Надімі підкреслив: «Це може мати реальний вплив на перебіг бойових дій на сході Донбасу. Це тактичні ракети з дальністю дії до 120 км, тому їх використовуватимуть здебільшого в тактичних цілях, але росіяни однаково можуть використати їх для атак на такі міста, як Харків і Суми, а також на тилові райони української армії на Донбасі та у Дніпрі».

За його словами, основне занепокоєння викликає те, що ці ракети можуть відкрити шлях для постачання більш далекобійних версій зброї, здатних долати понад 500 км. «Вони завдадуть справжнього удару і зможуть вразити цілі на заході України».

Британія хоче дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для обстрілу цілей на території Росії, але США перешкоджають цьому, побоюючись ескалації конфлікту.

Ракеты Storm Shadow мають радіус дії понад 150 миль (241 км), тому їх можна використовувати для нанесення ударів по аеродромах, розташованих у глибині російської території.

Українське джерело повідомило, що іранські інструктори покажуть росіянам, як використовувати ракети, на тренувальній базі під Ашалуком в Астраханській області.