The Telegraph: Жорстокий м’ясник чи геніальний генерал? Зустрічайте найкращого військового України, який веде війну проти Росії

М’ясний генерал, совок, Бахмутський м’ясник…

Про Олександра Сирського говорили багато неприємних речей, коли він у лютому змінив Валерія Залужного на посаді головнокомандувача Збройних сил України.

Він був надто консервативним, надто контрольованим, надто готовим витрачати життя своїх солдатів – перш за все, нарікали деякі українські солдати, надто радянським.

Зухвале вторгнення 59-річного генерала в Курську область Росії змінило цю думку – до певної міри, пише The Telegraph.

Замість того, щоб лаяти його за впертість, відсутність уяви і жертвування життями заради безглуздих тактичних переваг, його хвалять за планування і виконання одного з найбільших, найсміливіших і, поки що, найуспішніших сюрпризів війни.

Але цей сміливий, ретельно організований і надзвичайно ризикований гамбіт викликав як захоплення, так і занепокоєння.

Мар’яна Безугла, народний депутат України, цього тижня назвала генерал-полковника Сирського українським Жуковим – відсилаючи до генерала Георгія, який привів Червону армію до перемоги над нацистами.

Комплімент був навмисно амбівалентним: «Сирський виводить війну на якийсь новий рівень маневрів Другої світової війни, де ставки робляться на втрату або придбання цілих регіонів, але яка ціна і які перспективи?» – написала вона на Х. «Я впевнена, що навіть у нього немає чітких відповідей. Це гра «все або нічого». Сюрпризи ще не закінчилися».

Успіх у Курську не є безкоштовним. Україна втрачає там у боях одних з найкращих своїх бійців. На Донбасі росіяни прискорили свій наступ і стукають у двері Покровська.

Найближчі тижні покажуть, чи буде Курськ переломним ударом, чи остаточною, жахливою помилкою. Результат може вирішити долю війни. Він, безумовно, вирішить, як історія запам’ятає Олександра Сирського.

Курська битва вже змінила деякі погляди на нього, як сказав один солдат-ветеран: «Серед піхоти він відомий як дуже консервативний, прямолінійний тактик. Я був про нього такої ж думки, як і до Курська.

“Я позитивно здивований тим, як йому вдалося приховати підготовку і перші удари від новин і телеграм-каналів.

“Його рішення тримати плани в таємниці від західних союзників, а також значної частини українських військових і уряду, схоже, виправдалося”.

Генерал-полковник Сирський, як і всі офіцери його покоління, є продуктом радянської армії.

Він народився в 1965 році у Володимирі, на схід від Москви, переїхав до України підлітком і навчався у Московському вищому військовому командному училищі перед тим, як розпочати військову кар’єру. Після здобуття незалежності його підрозділ увійшов до складу Збройних сил України.

Він був командиром під час війни на Донбасі у 2014 році, коли Росія розпочала своє перше вторгнення, і відтоді воює з росіянами.

На час осіннього вторгнення 2022 року він очолював сухопутні війська – фактично був другим у команді Валерія Залужного, великого, усміхненого, схожого на ведмедя головнокомандувача, улюбленця українських рядових і сержантів.

Під керівництвом генерала Залужного він керував як успішною обороною Києва у 2022 році, так і шоковим бліцкригом, який відвоював Харківську область тієї осені – двома найбільшими перемогами України у війні на сьогоднішній день.

Тому, коли Володимир Зеленський, президент України, посварився з генералом Залужним і звільнив його в лютому, полковник Сирський став логічною заміною. 10-місячна оборона Бахмута, який врешті-решт був захоплений Росією в травні минулого року, також була його заслугою.

Високі втрати в цій битві і його наполегливі спроби відвоювати місто контрнаступом минулого літа викликали гірку критику.

Піхотинці вважали, що він був надто готовий жертвувати їхніми життями. Стратеги вважали, що він відволікає занадто багато цінних ресурсів, в тому числі одні з найкращих штурмових підрозділів України, від основного контрнаступу на Запоріжжі.

Існує безліч анекдотів про те, як командирам батальйонів і навіть рот відмовляли у дозволі на відступ з уразливих позицій, і вони несли важкі втрати через накази генерал-полковника Сирського.

Мікроменеджмент, нехтування життям своїх підлеглих, схильність віддавати нездійсненні накази, небажання довіряти офіцерам на місцях. На думку його найзапекліших критиків, це риси «совка» (образливий термін для старомодної радянської людини) або, що ще гірше, російського генерала, який ставить перед собою нереальні цілі.

Його захисники, однак, кажуть, що ці нарікання вкрай несправедливі.

Ті, хто працював з ним – усі джерела цієї історії наполягали на анонімності – вважають полковника Сирського хорошим менеджером, методичним у своїх міркуваннях і виваженим у своїх рішеннях.

Він має репутацію людини, яка постійно перебуває на фронті, і генерала-практика з безпосереднім досвідом організації та ведення боїв.

Ніхто, кажуть його захисники, не має кращого розуміння того, що потрібно для того, щоб росіяни зазнали поразки, а якщо вони не зазнають поразки, то мінімізувати шкоду, яку вони можуть завдати.

Вони наполягають на тому, що він турбується про своїх людей не менше, ніж будь-який інший генерал. Усім командирам доводилося приймати рішення, які коштували життя.

За словами одного з джерел, українська армія дійсно «жахливо дезорганізована», а звинувачення в радянському мисленні часто є лише прикриттям для опору його спробам забезпечити навіть найскромніший ступінь злагодженості.

Він також набагато суворіший, ніж його попередник, з твердою вірою в перевагу ієрархії та субординації. Він має репутацію трудоголіка, який мало спить, призначає зустрічі на жахливо ранні години, має підлеглих, а не друзів, і не зацікавлений у тому, щоб подобатися людям, – іншими словами, він може бути складним босом. Не дивно, що деякі люди скаржаться на нього.

Що стосується Бахмута, то саме пан Зеленський зрештою наполіг на його утриманні, незважаючи на зростаючі витрати.

Повага полковника Сирського до ієрархії, можливо, зробила його більш піддатливим до бажань президента, ніж інших – і вважається, що це одна з причин, чому пан Зеленський віддав йому перевагу перед генералом Залужним, – але не можна звинувачувати генерала за те, що він виконує вказівки цивільного керівництва.

Він кинув виклик критикам, які називають його боязким до інновацій. Фронтовик, який назвав полковника Сирського «лисим гравцем», маючи на увазі його рідке волосся і консервативну тактику, додав: «Я також знаю, що останні півроку-рік він активно займається розробкою безпілотних систем».

Він особисто спілкується з керівниками найефективніших підрозділів безпілотників… мабуть, прислухається до них. Це одна з його позитивних рис».

Черствий, позбавлений уяви м’ясний генерал чи сталевий майстер маневру? Яка з цих двох дико різних репутацій приживеться, багато в чому залежатиме від результату битв на Курській дузі та Донбасі. Не викликає сумнівів той факт, що генерал-полковник Сирський успадкував погану ситуацію, коли він прийняв командування в лютому.

Армія була виснажена невдалим наступом на Запоріжжі, американська військова допомога була заморожена, а політична нездатність зрозуміти суть призову призвела до того, що збройні сили небезпечно переважали за чисельністю і озброєнням росіян. Його першим важливим рішенням був відступ з Авдіївки наприкінці зими. Відтоді він керував виснажливим і деморалізуючим відступом по всій Донецькій області.

До Курської дуги найближчою перемогою, яку він міг назвати, було стримування російського наступу в Харківській області в травні.

Але навіть це було затьмарене легкістю, з якою росіяни перетнули кордон на початку цього наступу. В результаті генерал-полковник Сирський зіткнувся із закликами до його відставки.

Це додає нинішньому наступу політичний аспект: у Києві ходять чутки, що за спробою його відставки стоїть Андрій Єрмак, впливовий керівник апарату пана Зеленського. Дехто вважає, що Курськ – це частково спроба генерал-полковника Сирського спокутувати свою провину, але навіть зараз він, по суті, проводить операцію з ліквідації наслідків. Росіяни, які наступають на сході, мають перевагу в повітрі, що дозволяє їм наносити удари по фронту планерними бомбами і жертвувати величезною кількістю людей під час наземних атак.

Україна сподівалася отримати F-16 і засоби протиповітряної оборони для боротьби з першими і більше артилерії для протистояння другим. Ні те, ні інше ще не прибуло в достатній кількості, щоб переломити хід подій. Генерал Жуков міг би зрозуміти цю ситуацію.

Полковник Сирський і його люди, як і Червона армія 80 років тому, значною мірою покладаються на підтримку Заходу, щоб продовжувати боротьбу з окупантами, але не в усьому можна звинувачувати західне озброєння. Рішення перекинути найкращі підрозділи на Курськ явно послабило фронт на Донбасі. Ризики величезні і очевидні. Георгій Жуков теж ризикував. Його перемоги також коштували дорого.

Одного разу він сказав Дуайту Ейзенхауеру, що, натрапивши на мінне поле, він просто наказав своїй піхоті атакувати, ніби його там не було. Ейзенхауер був одночасно вражений і зачарований: жоден британський чи американський генерал не зміг би так вчинити, зауважив він, але він переміг.

Історія судитиме генерал-полковника Сирського на тих же терезах. Його спадщина може бути вирішена в найближчі кілька тижнів.