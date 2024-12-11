The Telegraph пише про конфлікт між Байдено і Зеленським у питанні мобілізації

Між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом виникли численні суперечки протягом майже трьох років війни, але останній конфлікт, що стався минулого тижня, може стати вирішальним. Про це пише The Telegraph.

Суперечка стосувалася питання мобілізації і є однією з найбільш гострих між Києвом і Вашингтоном. В останні тижні з боку США звучали заклики до України знизити мобілізаційний вік до 18 років, намагаючись вирішити проблему нестачі особового складу на фронті.

Американська сторона стверджує, що через це Росія може продовжувати просування на сході, а також побоюється, що Дональд Трамп може обмежити військову допомогу Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки до Брюсселя зазначив, що для утримання фронту потрібні не лише фінансування і боєприпаси, а й особовий склад, в тому числі молодші люди.

Зеленський, зі свого боку, вказав на важливість забезпечення України зброєю і зниження військового потенціалу Росії, а не на підвищенні мобілізаційного віку.

Матеріал також нагадує, що в Україні група 18-25-річних є менш чисельною в порівнянні зі старшими поколіннями, що створює ризики для демографічної ситуації в майбутньому. Варто зазначити, що мобілізаційний вік в Україні вже був знижений з 27 до 25 років.