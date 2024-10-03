The New York Times: росіяни служать державі воюючи і народжуючи

Те, чого Кремль хоче від росіян, тепер зводиться до двох речей. Чоловіки повинні йти в армію. Жінки народжувати більше дітей.

Останніми місяцями російський уряд подвоїв бонуси за вступ на службу для контрактників і заполонив ефір, соціальні мережі та вулиці міст рекламою про набір в армію, пишуть The New York Times.

Водночас президент Володимир Путін оголосив збільшення народжуваності національним пріоритетом, і минулого тижня ця кампанія вступила в нову репресивну фазу, коли було ухвалено законопроєкт, що забороняє будь-яку «пропаганду чайлдфрі».

Ці дві кампанії є двома сторонами однієї медалі – дедалі агресивнішої спроби Кремля залучити звичайних росіян до перебудови країни, щоб здобути перемогу над Заходом.

У короткостроковій перспективі армії Путіна потрібно більше солдатів. За західними оцінками, вона щодня втрачає 1000 осіб у війні проти України, яка не має жодних ознак закінчення.

А в довгостроковій перспективі, на думку Путіна, Росії потрібно більше людей – щоб підтримати економіку, дедалі більш ізольовану від Заходу, зменшити залежність країни від міграції і, звісно, забезпечити рекрутів для будь-яких майбутніх воєн.

«У Росії тіло перетворюється на суспільне благо», – каже професор Тартуського університету Андрій Макаричев, який вивчає зв’язок між державою і тілами людей. «Жіноче тіло – це виробник дітей, а чоловіче тіло – це здатність натиснути на курок і, врешті-решт, убити», – вважає Макаричев.

Минулого місяця Путін розпорядився збільшити чисельність російських збройних сил на 180 000 осіб до 1,5 мільйона – це зробить їх другими за величиною у світі після китайських. Кремль пов’язав збільшення чисельності з «кількістю загроз, які існують для нашої країни».

Але аналітики кажуть, що створити армію в 1,5 мільйона осіб нереально – багато в чому через скорочення чисельності населення Росії. Експерт з російських збройних сил з Фонду Карнегі Дара Массікот стверджує, що проблема Росії полягатиме не тільки в наборі нових солдатів, а й у створенні достатньої кількості робочої сили для виробництва зброї і техніки, які будуть потрібні такій величезній армії.

Економісти і демографи давно відзначають скорочення чисельності населення Росії як одну з головних проблем. Значною мірою це спадщина падіння народжуваності на тлі хаосу і злиднів, що супроводжували розпад Радянського Союзу. Через покоління жінок дітородного віку стало набагато менше.

Путін уже давно говорить про необхідність вирішення цієї проблеми. Але після початку війни проти України, і особливо в останній рік, це питання, схоже, стало для нього нав’язливою ідеєю.

У травні Путін оголосив одним із ключових завдань уряду підвищення сумарного коефіцієнта народжуваності в Росії, поставивши за мету досягти 1,6 у 2030 році і 1,8 у 2036 році. Минулого року цей показник у Росії становив 1,41, тоді як у США – 1,62.

Кількість дітей, народжених у Росії в першій половині цього року – 599 630 – виявилася найнижчою за чверть століття. Загалом населення країни, включно з анексованим Кримом, скоротилося з 2020 року на 1,8 мільйона осіб і становить 146,1 мільйона.

Як і у випадку з призовом в армію, для стимулювання народжуваності Кремль використовує фінансову винагороду. Російські жінки, які народжують першу дитину, отримують одноразову виплату в розмірі 6700 доларів. У понеділок, коли російський уряд оголосив бюджет на найближчі три роки, він повідомив про більш ніж 60 мільярдів доларів, які планують витратити на підтримку вагітних жінок і сімей з дітьми.

Державні заходи щодо збільшення чисельності населення не є чимось незвичайним у світі, де багато країн борються зі зниженням народжуваності. Рівень народжуваності в Росії перебуває на одному рівні з такими європейськими країнами, як Португалія і Греція.

Але російські чиновники все частіше змішують ці зусилля з конфліктом із Заходом і зображенням Росії як бастіону консерваторів.